Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева. Денис Буцаев был назначен главой оператора в апреле 2019 года.

Источники газеты «Ведомости» рассказали, что еще вчера, 21 ноября, работа велась в обычном режиме. По данным издания, господину Буцаеву не объяснили причины отставки. На его место рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, рассказали источники РБК и «Ведомостей». Его помощница Любовь Зубова сказала ТАСС, что не располагает информацией о возможной отставке аудитора. «Мы видели информацию в Telegram-каналах, но у нас на повестке дня этот вопрос не стоит»,— сказала госпожа Зубова. По ее словам, господин Мень работает в обычном режиме.

Источники “Ъ” перед назначением Дениса Буцаева главой РЭО говорили, что за его назначение выступал сын генпрокурора Игорь Чайка. По данным Kartoteka.ru, он владеет компанией ООО «Хартия», которая выбрана региональным оператором в ряде субъектов РФ.

РЭО, который координирует работу всех региональных операторов в рамках «мусорной реформы», де-юре создан в середине января. Его полномочия обширны — оператор будет организовывать финансирование проектов по обращению с отходами, предоставлять гарантии инвестпроектам.