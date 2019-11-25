Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Журнал Forbes представил рейтинг 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. Лидируют в списке нефтегазовые компании, чье руководство в 2019 году в среднем получало $3,28 млн. Больше всего среднее вознаграждение руководителя выросло в транспортных (49%), строительных и девелоперских компаниях (39%), а также в торговых сетях (24%).
В рейтинг журнала вошли:
Ранее Forbes опубликовал рейтинг лучших российских работодателей. В топ-5 списка попали «Норникель», «Полюс», Газпромбанк, «Яндекс», Polymetal.
Мониторинг рынка труда в России — в материале “Ъ” «Треть работников трудятся "в тени"».
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