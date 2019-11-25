Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Журнал Forbes представил рейтинг 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. Лидируют в списке нефтегазовые компании, чье руководство в 2019 году в среднем получало $3,28 млн. Больше всего среднее вознаграждение руководителя выросло в транспортных (49%), строительных и девелоперских компаниях (39%), а также в торговых сетях (24%).

В рейтинг журнала вошли:

нефтегазовые компании (средняя по рынку компенсация — $3,28 млн),

компании из сектора тяжелой индустрии ($1,78 млн),

телекоммуникационные компании ($1,29 млн),

инвестиционные банки ($1,2 млн),

коммерческие банки ( $1,09 млн),

торговые сети ( $970 тыс.),

транспортные компании ( $920 тыс.),

строительные и девелоперские компании ( $710 тыс.),

страховые компании ( $670 тыс.),

производители потребительских товаров ( $590 тыс.),

агрохолдинги ( $520 тыс.),

фармацевтические компании ( $400 тыс.).

Ранее Forbes опубликовал рейтинг лучших российских работодателей. В топ-5 списка попали «Норникель», «Полюс», Газпромбанк, «Яндекс», Polymetal.

Мониторинг рынка труда в России — в материале “Ъ” «Треть работников трудятся "в тени"».