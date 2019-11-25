Регионы и министерства предложили правительству варианты снижения трат на освещение дорог

Региональные власти, Минтранс и Минэнерго предложили правительству РФ три способа, как сэкономить на освещении дорог и пешеходных переходов. Высвободившиеся деньги можно потратить на установку новых фонарей на трассах, что позволит снизить число ДТП. Об этом говорится в направленном в правительство 12 ноября письме главы Минэнерго Александра Новака, на которое ссылается газета «Известия».

Регионы считают, что нужно изменить порядок ценообразования для организаций, покупающих электричество для освещения дорог и пешеходных переходов. Региональные власти предложили приравнять дорожные предприятия к населению, что снизило бы для таких организаций тарифы на электроэнергию. С такими рекомендациями выступили 11 регионов, в том числе Санкт-Петербург, Брянская, Иркутская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская области.

Минтранс предложил установить для организаций, управляющих имуществом в сфере дорожного хозяйства, единую максимальную ставку на передачу электроэнергии по сетям — 1,7 руб/кВт•ч. Также министерство предложило ввести для таких организаций максимальную сбытовую надбавку 0,1 руб/кВт•ч и разрешить им покупать электричество на оптовом рынке.

Минэнерго считает, что для снижения трат нужно активнее внедрять сберегающие технологии. Кроме того, регионы должны тщательнее выбирать ценовую категорию для расчетов с гарантирующими поставщиками, написал господин Новак. Министерство при этом не одобрило инициативу регионов и Минтранса, назвав предложенный ими подход дискриминационным по отношению к другим категориям потребителей.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поддержали предложения Минэнерго, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС. В пресс-службе правительства газете подтвердили получение письма Александра Новака. Итоговый доклад правительства планируется направить в Кремль до 29 ноября.

На плохую освещенность российских трасс жаловался президент Владимир Путин на июньском заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности движения. Глава государства заявил, что за пределами агломераций «практически на всех дорогах — кромешная темень». Как считает господин Путин, причиной тому послужил дефицит средств, так как ночной тариф на электроэнергию «достаточно дорогой».

Подробности — в публикации “Ъ” «Дороги наши велики и обильны, а порядка в них нет».

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