Строительство моста через Лену не требует корректировки бюджета в 2020 году

Для строительства автомобильного моста через реку Лену не требуется корректировать федеральный и региональный бюджеты на 2020 год. На первом этапе предполагается финансирование инвестора в рамках концессионной инициативы, сообщил глава Якутии Айсен Николаев ТАСС.

«Средства частного инвестора будут достаточно большие... Финансирование в 2020 году, в случае принятия частной концессионной инициативы, может пройти за счет средств концессионера»,— сказал господин Николаев. Ранее он сообщал, что потенциальные инвесторы строительства должны предоставить предложения в декабре.

Как стало известно “Ъ”, президент Владимир Путин поддержал проект по строительству моста через Лену. Проект обойдется в 83 млрд руб. с НДС. Предполагается участие частного инвестора и капитальный грант на сумму в 54 млрд руб.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ” «По ленинским мостам».