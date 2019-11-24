Потенциальные инвесторы строительства моста через Лену передадут предложения в декабре

Потенциальные инвесторы выступят со своими предложениями по строительству автомобильного моста через реку Лену в начале декабря, сказал ТАСС глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, власти должны будут рассмотреть концессионную инициативу до середины января 2020 года.

«Ряд компаний, насколько мне известно, готовит частную концессионную инициативу… Если итоги концессии нас удовлетворят, мы уже сможем сделать выбор того концессионера, который будет обеспечивать реализацию проекта»,— сказал господин Николаев.

Вице-премьер Максим Акимов в кулуарах съезда «Единой России» вчера, 23 ноября, рассказал, что инвестор, скорее всего, будет определяться по итогам конкурсных процедур. «Желающие есть. Я могу сказать, что это не одна какая-то группа компаний, а у нас есть несколько заявителей, которые активно интересуются проектом»,— сказал господин Акимов (цитата по ТАСС). Министр транспорта России Евгений Дитрих на съезде рассказал журналистам, что проект уже одобрил Росавтодор.

Как ранее стало известно “Ъ”, президент Владимир Путин поддержал проект по строительству моста через реку Лену. Трехкилометровый мост с 11 км подходов оценивается в 83 млрд руб. с НДС. Предусмотрен капитальный грант на 54 млрд руб. и участие частного инвестора.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ” «По ленинским мостам».