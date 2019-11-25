Правительство отказалось выделять 105 млрд рублей на льготный лизинг судов

Правительственная комиссия отказала Минпромторгу в выделении в 2020–2022 годах 105 млрд руб. на льготный лизинг гражданских судов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства. По данным источника издания, против выступил Минфин.

Минпромторг должен сформировать новую заявку на дополнительное финансирование судостроения, решение по этому вопросу будет приниматься в период весенней корректировки бюджета.

«Российский гражданский флот остро нуждается в обновлении. По расчетам, до 2031 года за счет этих средств можно построить более 450 судов различного типа: пассажирские, в том числе круизные, грузовые (сухогрузы, танкеры) суда, а также буксиры, земснаряды и другие»,— сказал представитель министерства изданию.

Как ранее стало известно “Ъ”, Минпромторг предложил на 105 млрд руб. построить около 500 судов до 2030 года. При этом деньги планировали передать не компании Объединенной судостроительной корпорации «Машпромлизинг», а подведомственной Минтрансу ГТЛК.

Подробнее о предложениях Минпромторга читайте в материале “Ъ” «Льготный лизинг судов вторгается в бюджет».