Глава Пентагона попросил отставки министра ВМС Спенсера

Министр обороны США Марк Эспер попросил об отставке министра ВМС США Ричарда Спенсера, сообщает The Washington Post. Он принял такое решение из-за тайных переговоров Спенсера с чиновниками Белого дома по поводу военного преступника.

«К сожалению, Спенсер больше не имеет моего доверия, чтобы продолжать оставаться на своем посту... Я желаю Ричарду всего хорошего»,— приводит газета слова господина Эспера. Он предложил на этот пост посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.

Увольнение Ричарда Спенсера связано с делом морского пехотинца Эдварда Галлахера. Военный суд признал его виновным в позировании с телом убитого боевика «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России), но его оправдали по обвинению в убийстве пленного. В итоге Эдварда Галлахера понизили в звании и лишили части выплат.

Командование ВМС после этого заявило, что будет решать вопрос об увольнении пехотинца на специальной комиссии. Дональд Трамп осудил такое решение и в Twitter написал, что ВМС не могут исключить Галлахера из подразделения. В ответ господин Спенсер ответил, что не воспринимает твиты, как официальные приказы.

Марк Эспер рассказал о беспокойстве в связи с сообщениями, что господин Спенсер без согласования с ним обращался в Белый дом и тайно просил не вмешиваться в процесс по увольнению пехотинца. Ранее The New York Times сообщала, что министр ВМС сам намеревался уйти в отставку. Он это отрицал.