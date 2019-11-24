СМИ: министр ВМС США хотел уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

Министр ВМС США Ричард Спенсер готов был уйти в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу наказания военного, обвиненного в преступлениях, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Сам господин Спенсер отрицает эту информацию.

Разногласия возникли по поводу Эдварда Галлагера. Его обвиняли в нескольких военных преступлениях. В их числе — убийство пленного боевика «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России), в демонстрации фотографий с его телом, в убийстве мирных жителей и угрозах свидетелям. Однако летом военного оправдали по большей части обвинений.

В связи с приговором Эдварда Галлагера понизили в звании и лишили части выплат. Будет решаться вопрос об исключении его из подразделения Сил специальных операций. Дональд Трамп в Twitter написал, что ВМС не могут исключить его из подразделения, а Ричард Спенсер ответил, что не расценивает твиты как официальные приказы.

Ричард Спенсер выражал недовольство вмешательством президента и был готов уйти в отставку, пишет газета. Сам он это отрицает. «Вопреки общему мнению я все еще здесь... Я не угрожал, что уйду в отставку»,— сказал он.