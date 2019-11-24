Глава ВМС США отрицает намерения уйти в отставку из-за Трампа

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил, что не собирался покидать должность из-за разногласий с президентом страны Дональдом Трампом по поводу «морского котика» Эдварда Галлагера, которому грозит исключение из элитного подразделения Сил специальных операций.

«Президент США является главнокомандующим. Он вовлечен во все аспекты государства и может принимать решения, а также давать приказы, если это является целесообразным»,— сказал журналистам господин Спенсер в кулуарах международного форума по безопасности в Галифаксе (цитата по AP).

Главного старшину Эдварда Галлагера обвиняли в нескольких преступлениях, в частности, убийстве гражданских лиц и плененного боевика «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России). В ходе разбирательства его оправдали почти по всем пунктам. При этом господина Галлагера обвинили в дискредитации вооруженных сил и понизили в звании из-за того, что в 2017 году он сделал фотографию с убитым подростком. Сейчас решается вопрос об исключении военного из элитных войск. Дональд Трамп написал в Twitter, что ВМС не могут исключить его из подразделения, а Ричард Спенсер на это ответил, что не расценивает твиты как официальные приказы.