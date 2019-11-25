В шахте в Коми нашли живыми всех пропавших работников

В нефтешахте в Коми нашли живыми трех человек, которые не выходили на связь после задымления на глубине 200 метров. Их поднимают на поверхность, сообщила ТАСС пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми».

«Всех троих пропавших горняков нашли живыми. Их поднимают на поверхность»,— сообщили в компании.

Задымление в шахте «Яреганефти» произошло вчера, 24 ноября. В это время в ней находилось 45 человек. 33 человека поднялись самостоятельно, девять остались помогать спасателям. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Управление «Яреганефть» — подразделение «ЛУКОЙЛ-Коми». Оно разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры — Ярегское. Его эксплуатируют с 1939 года.