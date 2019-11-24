Три человека пропали в шахте в Коми после задымления на глубине 200 метров

В нефтешахте «Яреганефть» в Коми сегодня, 24 ноября, произошло задымление, сообщает региональное управление МЧС. На месте работают экстренные службы. На связь оттуда не выходят три человека. Следственный комитет начал доследственную проверку.

В шахте проводится спасательная операция. Четыре группы по пять человек ищут мастера и двоих подрядчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ухты. Спасателям помогают девять шахтеров. Задымление произошло на глубине 200 метров во время буровых работ.

Управление «Яреганефть» — это подразделение «Лукойл-Коми». Оно разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры — Ярегское. Его эксплуатируют с 1939 года.