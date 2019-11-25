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17-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Тамбов»—«Локомотив» 2:3

Обухов, 39; Костюков, 47 — Крыховяк, 29, 55; Ойеволе, 33 (автогол)

«Оренбург»—«Ахмат» 1:2

Шкофлек, 90 — Понсе, 36 (пен.); Роши, 74

«Рубин»—«Зенит» 1:2

Марков, 66 — Азмун, 8; Дзюба, 79

«Динамо»—«Ростов» 2:1

Филипп, 33 (пен.), 90 (пен.) — Попов, 13

«Уфа»—«Сочи» 1:1

Вомбергар, 85 — Полоз, 25

«Урал»—«Спартак» 0:0

«Арсенал»—«Краснодар» 1:2

Луценко, 43 — Де Вилена, 7; Петров, 25. Незабитый пенальти: Игнатьев («Краснодар»), 63

ЦСКА—«Крылья Советов» 1:0

Влашич, 74

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Зенит»123233:939
2. «Локомотив»104327:1834
3. ЦСКА103425:1633
4. «Краснодар»96232:1933
5. «Ростов»93530:2730
6. «Спартак»64718:1622
7. «Динамо»56614:1721
8. «Урал»55721:2920
9. «Арсенал»54818:2319
10. «Оренбург»54821:2419
11. «Уфа»47614:1719
12. «Крылья Советов»53918:2118
13. «Ахмат»46712:2218
14. «Рубин»4589:1917
15. «Тамбов»521020:2617
16. «Сочи»35915:2414
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