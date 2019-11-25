«Тамбов»—«Локомотив» 2:3
Обухов, 39; Костюков, 47 — Крыховяк, 29, 55; Ойеволе, 33 (автогол)
«Оренбург»—«Ахмат» 1:2
Шкофлек, 90 — Понсе, 36 (пен.); Роши, 74
«Рубин»—«Зенит» 1:2
Марков, 66 — Азмун, 8; Дзюба, 79
«Динамо»—«Ростов» 2:1
Филипп, 33 (пен.), 90 (пен.) — Попов, 13
«Уфа»—«Сочи» 1:1
Вомбергар, 85 — Полоз, 25
«Урал»—«Спартак» 0:0
«Арсенал»—«Краснодар» 1:2
Луценко, 43 — Де Вилена, 7; Петров, 25. Незабитый пенальти: Игнатьев («Краснодар»), 63
ЦСКА—«Крылья Советов» 1:0
Влашич, 74
Турнирная таблица
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