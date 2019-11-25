Компании снижают тягу к банкротству

В третьем квартале 2019 года снижение числа банкротств компаний в России продолжилось, отмечается в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В сравнении со вторым кварталом этого года количество банкротств сократилось на 2,4%, с аналогичным периодом прошлого года — на 7,4%. В целом же за январь—сентябрь 2019 года показатель снизился на 7,6% в годовом выражении. «Интенсивность корпоративных банкротств оказалась вблизи предшоковых значений 2014 года»,— указывают авторы исследования. Так, в сентябре было зафиксировано 969 случаев несостоятельности (с учетом сезонности), в марте 2014 года — 938.

В некоторых отраслях, тем не менее, число банкротств растет. В сфере коммерческих услуг прежнее снижение сменилось умеренным ростом, а в электроэнергетике — резким повышением. В пищевой промышленности, металлургии, в торговле и строительстве интенсивность банкротств компаний (отношение числа банкротств к числу действующих организаций на ноябрь 2019 года) существенно не изменилась. Сокращение количества банкротств наблюдается в сельском и лесном хозяйстве, а также в транспортной отрасли, где наблюдавшийся ранее рост сменился заметным снижением. Наиболее резкое снижение числа случаев несостоятельности — в машиностроении (на 12,8%).

Среди регионов (ЦМАКП оценивает только субъекты, в которых зарегистрировано от 15 тыс. юрлиц) лидерами по интенсивности банкротств стали Волгоградская область (0,15%), Хабаровский край (0,14%) и Коми (0,14%). В двадцатку крупнейших по выручке банкротов в третьем квартале вошли в основном региональные компании — лишь шесть организаций из этого перечня были зарегистрированы в Москве.

Половина представленных в топ-20 компаний-банкротов просуществовали десять и более лет (две из них — по 20 лет). В перечне оказались и сравнительно молодые юрлица — семь компаний проработали на рынке не более пяти лет. В «двадцатке» представлены девять компаний оптовой торговли (еще в первом квартале обвал этой сферы на фоне повышения НДС стал одним из ключевых факторов торможения экономики), две строительные организации, управляющая компания ЖКХ, а также юрлица, занимавшиеся передачей электроэнергии, вложениями в ценные бумаги или деятельностью по обработке данных.

Евгения Крючкова