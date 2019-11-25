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Крупнейшие лизинговые компании на конец III квартала 2019 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8
Наименование ЛК Совокупный портфель (млрд руб.) В том числе (млрд руб.)
портфель легковых автомобилей портфель грузового автотранспорта
ГТЛК 1029,1 0,04 13,99
«Сбербанк Лизинг» 769,6 20,87 66,87
«ВТБ Лизинг» 575,8 33,91 28,51
«ВЭБ-лизинг» 361,9 7,61 13,91
«Газпромбанк Лизинг» 230,8 2,79 8,80
«Альфа-Лизинг» 162,3 19,23 32,03
«Европлан» 100,5 48,17 43,24
«Сименс Финанс» 65,7
«РЕСО-Лизинг» 65,2 41,59 19,54
«Балтийский лизинг» 62,3 15,41 21,83
«Росагролизинг» 51,8 0,46 4,31
«Юникредит Лизинг» 45,5 2,53 8,10
«Камаз-лизинг» 41,7 41,68
«Регион Лизинг» 37,0 0,99 4,62
«Мэйджор Лизинг» 31,5 31,48
«Райффайзен-Лизинг» 26,7 1,05 8,19
«Каркаде» 26,1 22,12 2,45
«Машпромлизинг» 24,4 0,09 0,23
«Открытый Лизинг» 23,4
«Фольксваген Груп Финанц» 19,9 12,40 7,47

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным «Эксперт РА».

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