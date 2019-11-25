Крупнейшие лизинговые компании на конец III квартала 2019 года

|
|Наименование ЛК
|Совокупный портфель (млрд руб.)
|В том числе (млрд руб.)
|портфель легковых автомобилей
|портфель грузового автотранспорта
|ГТЛК
|1029,1
|0,04
|13,99
|«Сбербанк Лизинг»
|769,6
|20,87
|66,87
|«ВТБ Лизинг»
|575,8
|33,91
|28,51
|«ВЭБ-лизинг»
|361,9
|7,61
|13,91
|«Газпромбанк Лизинг»
|230,8
|2,79
|8,80
|«Альфа-Лизинг»
|162,3
|19,23
|32,03
|«Европлан»
|100,5
|48,17
|43,24
|«Сименс Финанс»
|65,7
|—
|—
|«РЕСО-Лизинг»
|65,2
|41,59
|19,54
|«Балтийский лизинг»
|62,3
|15,41
|21,83
|«Росагролизинг»
|51,8
|0,46
|4,31
|«Юникредит Лизинг»
|45,5
|2,53
|8,10
|«Камаз-лизинг»
|41,7
|—
|41,68
|«Регион Лизинг»
|37,0
|0,99
|4,62
|«Мэйджор Лизинг»
|31,5
|31,48
|—
|«Райффайзен-Лизинг»
|26,7
|1,05
|8,19
|«Каркаде»
|26,1
|22,12
|2,45
|«Машпромлизинг»
|24,4
|0,09
|0,23
|«Открытый Лизинг»
|23,4
|—
|—
|«Фольксваген Груп Финанц»
|19,9
|12,40
|7,47