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Футболист Артем Дзюба

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

СМИ сообщили об оскорблениях в адрес Дзюбы на матче «Урал»—«Спартак»

В адрес игрока санкт-петербургского «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы прозвучали оскорбительные выкрики со стороны болельщиков «Спартака» на выездном матче с «Уралом», сообщает «Чемпионат». Какие претензии были у болельщиков к Дзюбе, не уточняется.

На сайте РПЛ также отмечен факт неподобающего поведения столичных болельщиков. Однако в адрес кого они кричали оскорбления, не указывается. РПЛ начал проверку.

Артема Дзюбу оскорбляли и во время матча Сан-Марино—Россия (0:5) 19 ноября.

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