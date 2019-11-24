СМИ сообщили об оскорблениях в адрес Дзюбы на матче «Урал»—«Спартак»

В адрес игрока санкт-петербургского «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы прозвучали оскорбительные выкрики со стороны болельщиков «Спартака» на выездном матче с «Уралом», сообщает «Чемпионат». Какие претензии были у болельщиков к Дзюбе, не уточняется.

На сайте РПЛ также отмечен факт неподобающего поведения столичных болельщиков. Однако в адрес кого они кричали оскорбления, не указывается. РПЛ начал проверку.

Артема Дзюбу оскорбляли и во время матча Сан-Марино—Россия (0:5) 19 ноября.