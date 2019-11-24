Штаб-квартира европейской миссии безопасности Персидского залива будет в ОАЭ

Штаб-квартира создаваемой европейской миссии по обеспечению безопасности навигации в Персидском заливе будет располагаться на военно-морской базе Франции в Абу-Даби, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. Поводом к созданию европейской миссии послужило июльское задержание Ираном британского танкера Stena Impero.

«В течение 10 лет наша военная база в Абу-Даби предлагает нам уникальный стратегический инструмент и доказывает крепость наших отношений с ОАЭ, которые только что согласились разместить штаб-квартиру будущей европейской миссии морского наблюдения в Персидском заливе»,— написала в Twitter французский министр.

Напомним, в июле 2019 года после захвата иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе Великобритания инициировала создание европейской коалиции для борьбы «с пиратством». Наряду с инициативой Лондона Вашингтон также предложил создать аналогичную военно-морскую коалицию для защиты судоходства в регионе.

Об ответе Лондона на захват судна Тегераном — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».

О предложении Москвы по урегулированию кризиса в регионе — в материале “Ъ” «Россия ударила концепцией по коалиции».