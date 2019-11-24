Нетаньяху призвал ближневосточные страны увеличить давление на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к странам Ближнего востока объединить усилия, чтобы оказать давления на Тегеран, угрожающий миру в регионе. Глава израильского правительства назвал Иран «самым крупным террористическим режимом в мире».

«Я призываю все страны, которые хотят добиться мира и стабильности в нашем регионе и во всем мире, оказывать все большее давление на Иран, а также поддержать Израиль в его действиях против этой агрессии»,— сказал премьер-министр на заседании правительства (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Нетаньяху, Иран планирует атаку. Об этом ему сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет МакКензи. Где и на кого готовится атака, Биньямин Нетаньяху не уточнил.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране.

Напомним, в Иране на протяжении недели не утихают протесты, вызванные резким повышением цен на топливо. Беспорядки затронули почти сто населенных пунктов. Власти ограничили доступ к интернету по всей стране. По данным СМИ, за время протестов могло погибнуть до 200 человек.

О самых масштабных за последние два года протестах — в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».