Роухани обвинил США и Израиль в подрыве безопасности Ирана

США и Израиль организовали беспорядки в Иране, заявил президент Ирана Хасан Роухани. По его словам, целью протестов были подрыв безопасности и политического строя страны.

Господин Роухани заявил, что «реакционные силы региона, сионисты и американцы» создали план, по которому действовали участники беспорядков. По его словам, иранский народ победил, несмотря на беспорядки.

«Они планировали подорвать безопасность и политической строй, хотели, чтобы это давление заставило людей выйти на улицы, но они не смогли преуспеть в этом»,— цитирует президента страны телеканал Iran International. Он также поручил службам разведки выяснить «кто выходил на улицы, с какими намерениями и что они предприняли для уничтожения собственности людей их жизни».

Напомним, ситуация в Иране резко обострилась. Манифестации против повышения цен на бензин охватили практически всю страну. Погибшие есть как среди демонстрантов (по оценке BBC — до 200 человек), так и среди полиции. Иранские власти утверждают, что ситуация постепенно стабилизируется, но объективного подтверждения информации пока нет — в стране ограничен интернет. По мнению экспертов, последняя волна протестов не приведет к смене режима, хотя на это очень надеются США — они практически мгновенно поддержали протестующих.

Подробнее — в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».