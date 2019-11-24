Лига арабских государств попросила США отменить санкции против Судана

Спикер парламента Лиги арабских государств (ЛАГ) Машааль бен Фахд ас-Сильми направил письма вице-президенту США Майку Пенсу, спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и государственному секретарю Майку Помпео с просьбой исключить Судан из списка государств, поддерживающих терроризм, сообщается на сайте парламента ЛАГ.

Судан включили в список стран, которые спонсируют терроризм, 1993 году. Санкции предполагают эмбарго на продажу оружия и ограничивают работу банков с партнерами из других стран.

В своем послании Машааль бен Фахд ас-Сильми обратил внимание на резолюцию по Судану, принятой парламентом, а также приложил к ней документ, в котором обосновывается необходимость исключить страну из списка государств, поддерживающих терроризм. В обращении подчеркивается, что в Судане произошло много изменений, и было сделано много усилий по борьбе с терроризмом и содействию миру.

Лига арабских государств была создана 22 марта 1945 года. Сейчас в нее входят Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис.

Напомним, в конце августа премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил о начале переговоров с США об исключении страны из списка спонсоров терроризма. По его словам, для выхода из кризиса Судану понадобится $8 млрд в ближайшие два года. В октябре МИД Саудовской Аравии также сообщил, что Эр-Рияд прилагает усилия для того, чтобы Судан исключили из черного списка.