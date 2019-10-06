Саудовская Аравия работает над исключением Судана из американского списка стран-спонсоров терроризма

Эр-Рияд прилагает усилия по исключению Судана из американского списка государств, спонсирующих терроризм, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии после прошедших саудовско-суданских переговоров.

Судан был включен в список стран-спонсоров терроризма в 1993 году, что предполагает эмбарго на продажу оружия и ограничение работы банков с партнерами из других стран.

«Мы работаем над тем, чтобы исключить Судан из американского списка государств, спонсирующих терроризм»,— говорится в сообщении дипведомства королевства. Также Эр-Рияд запустить ряд крупных инвестиционных проектов в Судане.

Сегодня, 6 октября, в Эр-Рияде прошла встреча короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с главой управляющего Суверенного совета Судана Абделем Фаттахой аль-Бурханом и премьер-министром Абдаллой Хамдукой. На переговорах обсуждались двустороннее сотрудничество и пути развития Судана после состоявшегося в стране военного переворота.

Напомним, в конце августа новый глава суданского правительства Абдалла Хамдук объявил о начале переговоров с США об исключении Судана из списка спонсоров терроризма. По его словам, для выхода из кризиса стране понадобится $8 млрд в ближайшие два года.

О ситуации в Судане и об уголовном преследовании бывшего президента — в материале “Ъ” «Омара аль-Башира довели до суда».