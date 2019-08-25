Судан начала переговоры с США об исключении из списка стран-спонсоров терроризма

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США по поводу того, чтобы страну исключили из списка спонсоров терроризма, передает телеканал Al Hadath. «Мы начали переговоры с Америкой об исключении Судана из списка стран, которые поддерживают терроризм, а также с МВФ по поводу реструктуризации задолженности»,— сказал господин Хамдук. По его словам, для выхода из кризиса стране понадобится $8 млрд в ближайшие два года.

Судан включили в список стран-спонсоров терроризма в 1993 году. Эти санкции в частности предполагают эмбарго на продажу оружия и ограничение работы банков с партнерами из других стран.

Абдалла Хамдук занял пост премьер-министра Судана в среду, 21 августа. Его поддержал Переходный военный совет, который пришел к власти по итогам гражданского конфликта, который разразился в апреле и привел к свержению президента Омара аль-Башира.

О политической обстановке в стране читайте в материале “Ъ” «В Судане наступают советские времена».