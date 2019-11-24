В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота президентского дворца

Участники движения «Посмей» повесили замок на цепи на ограду президентской резиденции в Тбилиси на улице Атонели, сообщает телеканал «Рустави-2». Изначально они планировали заблокировать с его помощью ворота, но им помешали полицейские.

Сейчас протестующие уже прокидают резиденцию, но они по-прежнему требуют, чтобы президент Саломе Зурабишвили стала посредником в диалоге между правительством и оппозицией, сообщает телеканал.

Цель и замок в последнее время стали символом для протестующих в Тбилиси, отмечает ТАСС. Активисты вешали их на ворота администрации правительства, Службы государственной безопасности, Генпрокуратуры, возле дома председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили и в других местах. В данном случае замок и цепь символизировали пассивность президента Грузии Саломе Зурабишвили, поясняет агентство.

Напомним, 14 ноября в парламенте Грузии рассматривали поправки к конституции, предполагающие переход со смешанной избирательной системы на пропорциональную в 2020 году. В нынешней редакции конституции такой переход планируется в 2024 году, но после летних протестов власти пообещали ускорить процесс. Законопроект не набрал нужного количества голосов, что и стало причиной недовольства протестующих, поскольку они считают, что власти не выполнили свои обещания. В ходе протестов активисты заблокировали здание парламента, но полиция разогнала демонстрантов.

Подробности — в материале “Ъ” «"Мирный протест вышел за рамки закона"».