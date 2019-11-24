Адвокат Трампа заявил о доказательствах преступлений Байдена на Украине

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал в интервью Fox News, что у него есть свидетели, которые могут подтвердить причастность бывшего вице-президента и претендента на должность президента Джо Байдена к преступлениям на Украине. По его словам, он добивается получения визы для четырех украинских граждан, готовых дать показания.

Ведущий спросил Руди Джулиани о письме к председателю юридического комитета сената США Линдси Грэму о трех свидетелях, готовых дать показания против семьи Байденов и других американских граждан, которые, по его словам, причастны к преступлениям на Украине: коррупции, вмешательстве в выборы и другим незаконным действиям, которые произошли в 2016 году. Речь, в том числе, идет и о сговоре против Дональда Трампа, участники которого выступили против его победы на выборах. В ходе интервью господин Джулиани уточнил, что на самом деле таких свидетелей четыре. Пока эти люди не могут получить визу, и он попросил Линдси Грэма оказать содействие.

Руди Джулиани также написал у себя в Twitter, что него есть самого есть документы, имеющие отношение к преступлениям Байденов. Он сообщил, что в случае его «исчезновения» они будут обнародованы.

Напомним, в США запустили процедуру импичмента против Дональда Трампа из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Его заподозрили в давлении на господина Зеленского, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына Джо Байдена. В ходе разбирательства американская сторона опубликовала полную расшифровку беседы двух президентов. 13 ноября прошли первые публичные слушания по «украинскому делу».

Подробнее о начале слушаний — в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».

О выступлении ключевого свидетеля, посла США в ЕС — в публикации “Ъ” «Свидетель отстранения».