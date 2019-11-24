Голодец: в будущем все российские музеи будут применять технологию меток

Во всех музеях России планируют внедрить технологию меток для защиты экспонатов, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Сейчас она прорабатывается в Эрмитаже, Третьяковской галерее, в Русском музее и в Пушкинском музее.

«Сейчас наносятся метки на экспозицию. Это высокотехнологичное оборудование, оно поступает во все музеи страны. Начинаем мы, конечно, с наших главных музеев... Это (в будущем.— “Ъ”) охватит все музеи»,— сказала госпожа Голодец (цитата по «РИА Новости»).

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В январе 2019 года в Третьяковской галерее мужчина снял со стены работу Куинджи «Ай-Петри. Крым» и ушел с ней. Дениса Чуприкова задержали в тот же день. В сентябре 2019 года его приговорили к трем годам колонии. В суде он сказал, что собирался вернуть картину, но не успел, потому что его задержали. После этого правительство решило создать в системе Минкульта России собственную службу внутренней безопасности.

Подробнее о мерах по защите музеев после кражи — в материале “Ъ” «Музеи дадут отпор вредителям».