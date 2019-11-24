Три россиянина победили в первый день Международной лиги плавания в Лондоне

Российские пловцы Евгений Рылов, Антон Чупков и Максим Ступин победили на трех дистанциях в первый день проведения Международной лиги плавания (ISL) в Лондоне. Евгений Рылов выиграл на дистанции 200 метров на спине, Антон Чупков — на 200-метровке брассом, Максим Ступин — на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Еще один россиянин Владимир Морозов взял второе место на 50-метровке брассом. Климент Колесников занял третью позицию на дистанции 50 метров на спине.
просмотров: 79160
просмотров: 67377
просмотров: 63553
просмотров: 45773
просмотров: 40649