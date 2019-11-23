Московские парки запускают сезон катков

Более полутора тысяч катков с искусственным и натуральным льдом открываются в Москве. Катки на днях открылись в Парке Горького и на ВДНХ, в субботу начинают сезон площадки в саду «Эрмитаж» и в парке «Красная Пресня». Тему продолжат Юлия Жданова и Ольга Сергиенко.

Искусственный каток на ВДНХ в этом году обещает: места хватит всем, и толкаться на поворотах не придется. Ведь, как заявляют организаторы, это самый большой каток в Европе — более 20 тыс. кв. м, а это значит, что более 4 тыс. человек одновременно могут находиться на площадке. Руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская добавляет: тех, кто вообще не стоит на коньках, научат индивидуально. «Вместе с главным катком работает детский, где дети в возрасте от восьми до трех лет могут покататься со специальным оборудованием, чтобы не упасть. Есть индивидуальная услуга — сопровождение первых шагов на льду. В специальном павильоне гостю предоставляют подбор коньков, кейтеринг. В этом году более гибкая ценовая политика. Для взрослых стоимость начинается от 330 руб., а для детей — от 140 руб.»,— заявила Говердовская.

На индивидуальный подход в этом году сделали ставку и в Парке Горького — для любителей покататься в одиночестве есть так называемый павильон повышенной комфортности. А сам каток с названием «Восход» превратился в космическую картину. Как отметила руководитель пиар-службы Парка Горького Карина Грицук, павильоны катка раскрасили в цвета рассвета, а также изобразили звездное небо: «Центральный павильон — новинка этого года. Он двухэтажный, на втором расположатся большие фуд-станции. На детском катке 27 ноября откроется школа фигурного катания. Еще одна новинка — павильон повышенной комфортности. Он для тех, кто хочет кататься не со всеми, избежать очередей. Есть бесплатная парковка, на электрокаре вас доставляют до павильона, а также будут предоставлены ячейки, отдельный вход на каток и бесплатные напитки.

Взрослый билет в павильон повышенной комфортности стоит 5 тыс. руб., а детский — 2,5 тыс».

Возле катков в парках традиционно устанавливают кафе и фуд-корты. Например, в Парке Горького их количество выросло до 23. Для бизнеса это лучший способ дополнительного заработка в зимних парках, а сами по себе катки нередко убыточны, подчеркнул вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Анатолий Боярков: «Катки на ВДНХ, в Парьке Горького не стационарные, нам приходится их строить. Опыт парка “Сокольники” и Измайловского парка немного лучше, потому что у них вся система сделана, и система охлаждения не демонтируется. Катки на ВДНХ и в том же Парке Горького практически убыточны. В “Сокольниках” все зависит от погодных условий».

Катки повышают интерес к тематическими вечеринками. Например, в прошлом году в саду «Эрмитаж» одним днем посетители пероделись в костюмы XIX века. Единственное, что запретили брать на лед, — саблю. По словам организаторов, она мешает исполнять быстрые пируэты. А председатель комиссии «Опоры России» по развитию индустрии развлечений и отдыха Виктор Бондаренко отмечает, что в этом году у посетителей есть запрос на так называемую консолидацию развлечений. Этим отличаются катки в Подмосковье, к примеру, в Одинцово в одном парке можно покататься не только на коньках, но и на тюбинге. «Бизнес открывает катки, вокруг которых развивается инфраструктура: горячие напитки, дополнительные развлечения, прокат лыж, санок. Каток является местом притяжения людей. Кто-то пришел покататься, а как раз для тех, у кого нет желания, формируется инфраструктура, которая должна охватить интересы всех посетителей»,— пояснил Бондаренко.

Московские власти утверждают, что посещаемость парков зимой с каждым годом растет. По данным департамента культуры, в 2018-м более 2 млн человек пришли покататься на коньках, а это на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

Через неделю москвичи смогут прокатиться на ГУМ-катке на Красной площади. Он откроется 29 ноября.