Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро. 16-летняя россиянка набрала 240 баллов и прошла в финал соревнований.

Второе место заняла японка Рика Кихира (231,84 балл). Бронзу взяла еще одна россиянка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова (217,99 баллов).

Этап в Саппоро закончится показательными выступлениями 24 ноября. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине 5–8 декабря.

Подробнее о предыдущем этапе Гран-при читайте в публикации “Ъ” «Российские фигуристы прокатали на призы».