В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей

Систему, позволяющую отслеживать передвижение всего транспорта на территории Центрального федерального округа, создадут и внедрят в течение шести месяцев, сообщили “Ъ” в ЦОДД. В настоящее время такая система действует на территории Москвы и Подмосковья.

В тендере ЦОДД победило московское ООО «Стандартпроект». На запуск системы компания потратит 202,3 млн руб., максимальная цена контракта составляла 204,4 млн руб. Система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит 16 регионов, планируется установить более 5 тыс. камер.

Подробности — в материале “Ъ” «За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз».