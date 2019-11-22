«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Прошедшая в Саранске встреча закончилась со счетом 2:3.

Голы забили: Владимир Обухов (39), Михаил Костюков (47) — Гжегож Крыховяк (29, 56), Адесойе Ойеволе (33, авт.).

«Локомотив» занимает вторую строчку турнирной таблицы. Команда провела 17 игр. Входящие в пятерку лидеров «Зенит», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар» пока провели по 16 игр. «Тамбов» находится на 14 строчке турнирной таблицы.