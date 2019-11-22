Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Марии Бутиной, которая недавно вернулась на родину после отбывания срока в тюрьме США, предложили работать в аппарате уполномоченного по правам человека в России. Как сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, госпожа Бутина приняла предложение. Она займется проблемами россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Мне хотелось бы создать при уполномоченном по правам человека сообщество по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию»,— сказала Татьяна Москалькова журналистам после расширенного заседания комитета Госдумы по международным делам, посвященного защите прав российских граждан за рубежом (цитата по ТАСС).

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Она пояснила, что можно создать «дополнительный механизм», в который войдут общественные деятели, ученые и неравнодушные люди. Они займутся «правовой пропагандой», поддержкой родственников, подготовкой мероприятий и т. д.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября, на следующий день она вернулась на родину. МИД России неоднократно заявлял протесты американским властям, называя дело «сфабрикованным».

О том, как встречали Марию Бутину в аэропорту, читайте в материале “Ъ” «Русские не сдаются».