Рынок рекламы закрепился в YouTube

Рынок интеграции рекламы в блоги в YouTube вырос за год втрое. По итогам года его объем может достигнуть 6 млрд руб., пишет РБК. Примерно столько зарабатывают на рекламе печатные СМИ и радио за полгода. Рекламная интеграция в YouTube предполагает, что блогер на видео упомянет нужный продукт. Некоторые снимают отдельные игровые вставки. Среди причин популярности такого приема игроки рынка называют высокую степень доверия аудитории к блогерам и сопоставимый со средними телеканалами охват: у крупных блогеров по несколько миллионов человек в подписчиках. Сколько же стоит такая реклама?
Директор по бизнес-консалтингу Publicis Groupe Юлия Удовенко объясняет, что порой приходится выделять бюджет на интеграцию сравнимый с роликом для федерального канала: «Разброс очень большой, если брать самых топовых блогеров, то интеграция стоит от нескольких миллионов и даже может приближаться к десяткам миллионов. Если мы берем какие-то нишевые блоги, то это может быть бартер, когда ютьюбер любит бренд и его приглашают на мероприятия или в поездки, чтобы показать производство.
Он зависит от того, насколько блогеру нравится бренд. Бывали случаи, например, когда блогер действительно любит конкретный шоколад и готов фактически за полцены рекламировать его. Или блогеру нравится идея, или рекламодатель исполняет его давнюю мечту, или с ним снимут какой-то мини-сериал. Это всегда вопрос индивидуальный: какая идея, что за продукт, это будет просто появление продукта в кадре или нужно придумать отдельный креатив, нужно ли привлекать других актеров, снимать локацию и так далее».
Но на рынке блогеров деньги часто решают далеко не все, очень многое зависит от личных отношений и в том числе восприятия самим ютьюбером определенного бренда, рассказывает гендиректор агентства PRT Edelman Глеб Сахрай. Его компания часто сотрудничает с блогерами и договаривается о рекламных интеграциях: «Сегмент YouTube непростой по нескольким причинам. Первая — нет единой аналитики, которая оценивает результат, а также потенциальную аудиторию. Есть несколько конкурирующих аналитических систем, есть собственные разработки некоторых агентств, но пока нет единого измерителя. Это одна проблема. Вторая — это человеческий фактор, потому что блогер — это человек, его предпочтения и подходы к работе не описаны регламентами, ему может что-то не нравиться, он может работать быстро, а может – медленно.
Человеческий фактор весит гораздо больше, чем в телевизионной рекламе.
Продюсеры, которые часто стоят за блогерами, тоже обладают абсолютно разной экспертизой. Есть хорошие команды, очень профессиональные, есть команды менее профессиональные. И, соответственно, когда ты берешься работать с новым для тебя блогером, с новой командой, довольно сложно предсказать, как пойдет процесс. Третья сложность заключается в том, что нужно постоянно держать нос по ветру. Одни блогеры быстро “выстреливают”, но также быстро теряют популярность. И это тоже нужно отслеживать, чтобы всегда быть на волне и стараться зайти к растущему блогеру».
По оценке компании Bloggerbase, самыми крупными по части интеграций с рекламодателями в YouTube стали: компания-производитель игр для смартфонов, сервис по бронированию авиабилетов и финансовый сервис.
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