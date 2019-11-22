Рынок рекламы закрепился в YouTube

Рынок интеграции рекламы в блоги в YouTube вырос за год втрое. По итогам года его объем может достигнуть 6 млрд руб., пишет РБК. Примерно столько зарабатывают на рекламе печатные СМИ и радио за полгода. Рекламная интеграция в YouTube предполагает, что блогер на видео упомянет нужный продукт. Некоторые снимают отдельные игровые вставки. Среди причин популярности такого приема игроки рынка называют высокую степень доверия аудитории к блогерам и сопоставимый со средними телеканалами охват: у крупных блогеров по несколько миллионов человек в подписчиках. Сколько же стоит такая реклама?

Директор по бизнес-консалтингу Publicis Groupe Юлия Удовенко объясняет, что порой приходится выделять бюджет на интеграцию сравнимый с роликом для федерального канала: «Разброс очень большой, если брать самых топовых блогеров, то интеграция стоит от нескольких миллионов и даже может приближаться к десяткам миллионов. Если мы берем какие-то нишевые блоги, то это может быть бартер, когда ютьюбер любит бренд и его приглашают на мероприятия или в поездки, чтобы показать производство.

Этот рынок очень тяжело оценить именно потому, что разброс цен очень большой.

Он зависит от того, насколько блогеру нравится бренд. Бывали случаи, например, когда блогер действительно любит конкретный шоколад и готов фактически за полцены рекламировать его. Или блогеру нравится идея, или рекламодатель исполняет его давнюю мечту, или с ним снимут какой-то мини-сериал. Это всегда вопрос индивидуальный: какая идея, что за продукт, это будет просто появление продукта в кадре или нужно придумать отдельный креатив, нужно ли привлекать других актеров, снимать локацию и так далее».

Но на рынке блогеров деньги часто решают далеко не все, очень многое зависит от личных отношений и в том числе восприятия самим ютьюбером определенного бренда, рассказывает гендиректор агентства PRT Edelman Глеб Сахрай. Его компания часто сотрудничает с блогерами и договаривается о рекламных интеграциях: «Сегмент YouTube непростой по нескольким причинам. Первая — нет единой аналитики, которая оценивает результат, а также потенциальную аудиторию. Есть несколько конкурирующих аналитических систем, есть собственные разработки некоторых агентств, но пока нет единого измерителя. Это одна проблема. Вторая — это человеческий фактор, потому что блогер — это человек, его предпочтения и подходы к работе не описаны регламентами, ему может что-то не нравиться, он может работать быстро, а может – медленно.

Человеческий фактор весит гораздо больше, чем в телевизионной рекламе.

Продюсеры, которые часто стоят за блогерами, тоже обладают абсолютно разной экспертизой. Есть хорошие команды, очень профессиональные, есть команды менее профессиональные. И, соответственно, когда ты берешься работать с новым для тебя блогером, с новой командой, довольно сложно предсказать, как пойдет процесс. Третья сложность заключается в том, что нужно постоянно держать нос по ветру. Одни блогеры быстро “выстреливают”, но также быстро теряют популярность. И это тоже нужно отслеживать, чтобы всегда быть на волне и стараться зайти к растущему блогеру».

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По оценке компании Bloggerbase, самыми крупными по части интеграций с рекламодателями в YouTube стали: компания-производитель игр для смартфонов, сервис по бронированию авиабилетов и финансовый сервис.

Глеб Силко