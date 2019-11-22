В «Ленфильме» назвали предложение снять с должности Эдуарда Пичугина «странным»

Предложение Союза кинематографистов Петербурга снять с должности гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина в самой киностудии назвали странным.

«Мы считаем обращение Союза к президенту странным и заказным. Сергей Снежкин (председатель Союза кинематографистов Петербурга —“Ъ-СПб” ) сам участвовал в разработке концепции обновления "Ленфильма"»,— цитирует «Интерфакс» заявление киностудии.

Напомним, что на днях стало известно, что петербургский Союз кинематографистов направил обращение на имя президента РФ Владимира Путина, а также в Министерство культуры РФ и правительство Петербурга с просьбой освободить от занимаемой должности Эдуарда Пичугина. В обращении указывается, что положение «Ленфильма», несмотря на оказываемую государством помощь и выделяемые средства,остается близким к критическому.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возможной реструктуризации долга «Ленфильма» банку ВТБ. Об этом заявлял глава кредитной организации ВТБ Андрей Костин. Также сообщалось о намерении властей предоставить киностудии субсидию.