Штраф отправили по ссылке

Общественная организация «Молодые журналисты Алтая» не смогла оспорить назначение ей штрафа 50 тыс. руб. за ссылку на сайт «Открытого общества», признанного нежелательным на территории России. Несмотря на то что ссылка вела на заблокированный сайт, суд посчитал, что «Молодые журналисты Алтая» нарушили запрет о распространении информационных материалов нежелательной организации. Алтайское объединение не согласно с этими выводами и намерено доказать свою правоту в ЕСПЧ.

Железнодорожный суд Барнаула оставил без удовлетворения жалобу общественной организации «Молодые журналисты Алтая», оштрафованной на 50 тыс. руб. за публикацию ссылки на сайт института «Открытое общество», учрежденного американским финансистом Джорджем Соросом. В сентябре этого года алтайская организация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности в РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

«Печаль! Ожидания не оправдались, и надо искать 50 тыс. рублей на оплату штрафа за распространение несуществующих информационных материалов “нежелательной организации”»,— написал в соцсети председатель совета «Молодых журналистов Алтая» Сергей Канарев.

Ссылка на сайт «Открытого общества» была размещена еще в 1999 году, рассказал “Ъ” Сергей Канарев: «В те времена Фонд Сороса активно работал в России. Так как наш сайт предназначался для помощи некоммерческим организациям, там были перечислены организации, где можно получить благотворительную помощь. Через 20 лет мы узнали, что ссылка на “Открытое общество” нарушает законодательство».





Фонд Сороса признали нежелательной организацией в России в 2015 году, так как его деятельность, как посчитала Генпрокуратура, «представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

Как следует из решения суда, ссылку на сайт нежелательной организации на интернет-ресурсе алтайского объединения обнаружили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. При переходе появлялось сообщение «Страница не найдена». Однако суд посчитал, что «сама по себе невозможность перехода по ссылке не свидетельствует об отсутствии в действиях “Молодых журналистов Алтая” состава правонарушения и умысла на его совершение». Так как сайт «Открытого общества» является информационным материалом, размещение в интернете ссылки на официальный сайт нежелательной организации является нарушением законодательства. Тот факт, что ссылка была размещена еще до издания ФЗ-272 (о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, принят в 2012 году), правового значения не имеет, так как «действие по размещению ссылки являлось продолжаемым», сделал выводы суд.

«Мировой и районный суды в Барнауле, судя по принятым решениям о виновности организации “Молодые журналисты Алтая”, считают неработающую ссылку и наименование организации, лишь отчасти совпадающее с организацией, которая действительно включена в реестр “нежелательных организаций”, представляющими высокую степень общественной опасности. Это похоже на отсутствие веры в обеспечение в стране государственной безопасности»,— сказала Елена Першакова, добавив, что оба решения суда считает «незаконными и необоснованными» и будет продолжать их обжаловать.

Сейчас спорная ссылка с сайта удалена, говорит Сергей Канарев. По его словам, «Молодые журналисты Алтая» будут опротестовывать решение суда. «Мы будем обращаться в 8-й кассационный суд в Кемеровской области. Кроме того, уже начата подготовка документов для обращения в Европейский суд по правам человека. Это принципиальный момент. Ситуация вызвала очень большой отклик коллег из некоммерческого сектора. Институт “Открытое общество” в свое время активно поддерживал НКО. Было издано много материалов при поддержке института. Сейчас они размещены на сайтах различных НКО. По логике правоохранительных органов, все они являются информационными материалами нежелательной организации. Все эти НКО могут быть наказаны так же, как мы»,— считает Сергей Канарев.

Оксана Павлова, Новосибирск