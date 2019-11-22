Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.

Это минимальное значение с 2009 года (начиная с этого года ведется статистика), отметил Forbes. До этого самая низкая максимальная ставка была в июне 2018 года — 6,05%.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок десяти банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и «ФК Открытие»).

В 2019 году ставка достигла максимального значения в марте — 7,72%. После этого ЦБ снижал ключевую ставку четыре раза: в июне, июле, сентябре и октябре. Сейчас ключевая ставка составляет 6,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что на заседании 13 декабря регулятор рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

О смягчении денежно-кредитной политики — в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ставки по депозитам снизились до десятилетнего минимума»