Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию Минздрава. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации. Основными целями концепции являются «постепенное снижение табакокурения» и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года.

Согласно распоряжению, Минздрав вместе с заинтересованными федеральными органами в течение шести месяцев должны разработать план мероприятий по реализации проекта, а после внести его в правительство. Кроме того, в новой концепции отсутствует пункт о снижении целевого показателя по распространенности потребления табака детьми до 1% к 2035 году. Согласно предыдущему варианту, результатом реализации документа должно было стать «сокращение распространенности потребления табака» взрослыми до 21%, детьми — до 1%.

Напомним, согласно целям концепции, к 2040–2050 годам в России будут курить только 5%. В рамках осуществления концепции Минздрав предлагает ставить отметку в медицинских картах о том, как пациент относится к потреблению табака и никотина, включая электронные средства доставки никотина.

О том, как проект повлияет на число курильщиков в России,— в материале “Ъ FM” «Минздрав разобрался с антитабачной стратегией».