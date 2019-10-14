Минздрав разобрался с антитабачной стратегией

Минздрав внес в правительство новый проект антитабачной концепции. Предыдущую версию документа минувшей весной кабинет министров отправил на доработку. Там было несколько принципиальных аспектов. Электронные системы доставки табака, в том числе IQOS, GLO и вейпы собирались приравнять к обычным сигаретам. Акциз на табачные изделия должен был постепенно повышаться до среднеевропейского уровня. Кроме того, власти намеревались раскрывать и регулировать состав этой продукции. В результате к 2050 году курильщиками останутся только 5% граждан, после чего государство сможет полностью запретить оборот табака.

Чем отличается доработанная версия? И как концепция повлияет на рынок? Министр здравоохранения Вероника Скворцова разницу между документами не пояснила, в пресс-службе министерства не ответили на запрос “Ъ FM”. Но член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков полагает, что изменения чисто технические и не затронули ключевые аспекты: «Я думаю, что там исправлены только технические вещи, то есть ничего концептуального. Подразумевается урегулирование никотинсодержащей продукции с помощью определенных мер, уклон в том числе на то, чтобы предотвратить ее распространение. Даже не знаю, что там будет после того, что в США произошло — там уже 26 погибших, 1,299 человек госпитализированы — это все из-за того, что они курили вейпы. Их надо регулировать как минимум как сигареты.

Рост цен — это самая эффективная мера, которая может быть. Экономический стимул хорошо влияет: люди отказываются от употребления табака, это доказано научно.

Если будут постепенно приниматься меры — простая упаковка, повышение акцизов, меры по регулированию ингредиентов — все сведется к тому, что распространенность снизится. В мире уже во многих странах поставлен этот срок, когда табак будет выведен из оборота — 2050 год».

Согласно весенней версии антитабачной концепции, каждый год от болезней, связанных с употреблением табака, умирает до полумиллиона россиян. Но эксперты правительства подчеркивали, что официальных подтверждений этой статистике нет. Кроме того, они отмечали, что реализация предложений Минздрава может потребовать бюджетных расходов, а это не прописано в документе. Если ключевые пункты концепции останутся прежними, это может уничтожить рынок альтернативных систем курения, считает коммерческий директор компании Babylon Vapeshop Евгений Швачко: «Опасаемся, что нас приравняют к табачной продукции, соответственно, запретят открытую выкладку, рекламу в любом виде. В нашем понимании это все-таки более здоровая альтернатива табачной продукции, хотелось бы какое-то свое регулирование, акцизы, стандарты выкладки и так далее. Ограничения, которые предлагаются, могут индустрию в целом убить. Повышение акцизов просто спровоцирует рост черного рынка. Что касается состава ингредиентов, стандарты абсолютно точно нужны: они есть и в Европе, и есть во всем цивилизованном мире, а у нас их нет. Это отбросит игроков на черном рынке, которые это все в подвале замешивают, больше доверия будет к индустрии. Мы здесь только за».

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По данным Росстата, в стране сейчас курит практически каждый четвертый россиянин. В Минздраве называют другую цифру — к этой категории относятся 30% граждан. Причем благодаря предыдущей антитабачной концепции их число сократилось на 10%.

Григорий Колганов