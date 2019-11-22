Кремль уверен, что визит Вучича ничто не сможет омрачить

Определенные стороны заранее хотят омрачить визит президента Сербии Александра Вучича в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль убежден, что у них ничего не выйдет.

«Да, мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этот визит, считаем его очень важным»,— сказал журналистам господин Песков. Он выразил уверенность, что визит сербского президента «будет содержательный, продуктивный» и что он «еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией».

Напомним, в конце прошлой недели в интернете появилась видеозапись, на которой предположительно сотрудник Главного управления Генштаба ВС России передавал деньги сербскому военному. Господин Вучич подтвердил, что на видео заснят подполковник РФ Георгий Клебан. При этом президент Сербии отметил, что инцидент не повлияет на отношения страны с Россией. Он уверен, что Владимир Путин не был в курсе происходящего. «У меня был только один вопрос к русским друзьям. Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "Зачем?", не вижу логики во всем»,— сказал господин Вучич.

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