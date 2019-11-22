Боксер Флойд Мейуэзер-младший объявил о возобновлении карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейуэзер-младший объявил о возобновлении карьеры в 2020 году. Позднее на своей странице в Instagram 42-летний спортсмен анонсировал подготовку «захватывающего события» в будущем году.

«Возобновление карьеры в 2020 году»,— подписал свою фотографию в Instagram боксер. В следующем посте он отметил, что вновь работает с главой UFC Даной Уайтом, «чтобы дать миру еще одно захватывающее событие в 2020 году».

Ранее Флойд Мейуэзер-младший вызывал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на поединок по правилам бокса. Нурмагомедов от боксерского боя отказался.

Напомним, последний бой на профессиональном ринге Флойд Мейуэзер провел в августе 2017 года против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. В поединке по правилам профессионального бокса американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Ради этого боя 40-летний Мейуэзер тогда возобновил карьеру. В 2018 году, заработав $285 млн, Флойд Мейуэзер стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes.

О том, как Мейуэзер и Макгрегор договорились о проведении самого дорогого поединка в истории,— в материале “Ъ” «Бойцы сверхприбыльной категории».