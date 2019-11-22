За долги приставы арестовали у жителя Абинска тягач Volvo

Очередной рейд судебных приставов Краснодарского края закончился массовым арестом бытовой техники и одного тягача Volvo. Его хозяин – житель города Лабинска – накопил долг по налогам и сборам на общую сумму 800 тыс. руб.

Рейд приставов Лабинского городского отдела УФССП по региону прошел по квартирам должников. Часть задолженностей была взыскана на месте. Кроме того, был наложен арест на двухкамерный холодильник, телевизоры Samsung и Panasonic, музыкальный центр, DVD-плейер и микроволновую печь.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в середине октября этого года судебные приставы Краснодара наложили арест на автомобиль BMW X4, принадлежащий мужчине, задолжавшему по алиментам собственной дочери 433 тыс. руб. А этим летом сотрудники исполнительного ведомства в Краснодаре арестовали волосы в подпольном салоне красоты на 2 млн руб.

Василий Хитрых