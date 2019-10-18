За долги по алиментам краснодарские приставы арестовали у должника BMW X4

Судебные приставы Краснодара наложили арест на автомобиль BMW X4, принадлежащий мужчине, задолжавшему по алиментам собственной дочери 433 тыс. руб. В настоящее время иномарка оставлена на ответственное хранение ее владельцу, однако, в случае, если он не погасит в ближайшее время задолженность, ее отдадут на принудительную реализацию.

Как сообщают в УФССП по Краснодарскому краю, исполнительный документ о взыскании с мужчины алиментов в размере 7 тыс. руб. ежемесячно был выдан судом еще в 2012 году. Какое-то время выплаты осуществлялись, но затем мать девочки предъявила исполнительный документ в Службу судебных приставов, пояснив, что с октября 2016 года алименты не платятся. 1 октября 2019 года было возбуждено исполнительное производство. Мужчина приехал на прием к сотруднику исполнительного ведомства 14 октября, где приставы составили акт описи и наложили арест на припаркованный неподалеку BMW X4 2015 года выпуска.

Неплательщик также официально предупрежден об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту (ст. 312 УК РФ).

Ранее приставы сообщали, что у жительницы Тбилисского района за долги на общую сумму 187 тыс. руб. был арестован и отдан ей на ответственное хранение автомобиль ВАЗ. Однако когда судебный пристав явился для проверки сохранности арестованного имущества, выяснилось, что станичница продала транспортное средство, а деньги потратила по собственному усмотрению. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

Дмитрий Михеенко