Приставы в Краснодаре арестовали волосы в подпольном салоне красоты на 2 млн рублей

В Прикубанском районе Краснодара судебные приставы выявили подпольный салон красоты. Как рассказали в исполнительном ведомстве, произошло это в рамках производства по взысканию в пользу физического лица более 1 млн руб.

Сотрудники УФССП по краю установили, что должница является владелицей подпольного салона красоты, попасть в который можно лишь по одноразовому паролю, пройдя целый комплекс мер безопасности. Сообщается также, что подпольное заведение было оборудовано камерами слежения, по которым владелица в режиме онлайн постоянно мониторила ситуацию в салоне и на прилегающей к нему территории.

Судебный пристав набрал хозяйку заведения с мобильного подруги, поскольку со стационарных номеров трубку не брали принципиально, и записаться на прием под видом простой клиентки.

Владелица подпольного салона красоты приехала лишь после того как судебные приставы начали производить опись имущества. По самой скромной предварительной оценке, стоимость волос для наращивания, сложенных только в одном шкафу, превысила 2 млн руб. В тот же день должница погасила долг, включая исполнительский сбор.

Василий Хитрых