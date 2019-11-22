Южная Корея отменила совместные с Японией учения служб береговой охраны

Совместные учения служб береговой охраны Южной Кореи и Японии, запланированные на 27 ноября, отменены, сообщил японский телеканал NHK. Об этом попросила южнокорейская сторона, сославшись на «служебные обстоятельства».

Телеканал добавил, что совместные учения проводятся почти каждый год.

Напомним, Япония и Южная Корея прекращают сотрудничество в области безопасности в соответствии с соглашением об обмене разведданными (GSOMIA), срок действия которого истекает сегодня. Попытки США разрешить конфликт двух союзников провалились: в Сеуле уже предупредили, что не продлят GSOMIA, если Токио не снимет торговые ограничения, ударившие по южнокорейской электронной промышленности.

О том, почему в конфликте Японии и Южной Кореи выиграет Россия,— в материале “Ъ” «Между Москвой и Сеулом возникла химия».