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Уголовные дела в Сибири

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Сисим» требуют лишить лицензии после прорыва дамб под Красноярском

Росприроднадзор потребовал от Федерального агентства по недропользованию досрочно лишить золотодобывающую артель «Сисим» права пользования участком недр после прорыве каскада дамб в Красноярском крае. Как сообщили в ведомстве, основанием для обращения в Роснедра стала проверка, выявившая нарушения со стороны компании.

По материалам проверки, проведенной Енисейским управлением Росприроднадзора, ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото») занималось разработкой месторождения россыпного золота на реке Сисим с нарушением проектных решений. В Росприроднадзоре полагают, что это стало «возможной причиной аварийного разрушения дамб каскада технологических отстойников», а затем привело «к затоплению вахтового поселка и загрязнению водного объекта». «Юридическое лицо по фактам выявленных нарушений условий пользования недрами будет привлечено к административной ответственности»,— добавили в Росприроднадзоре, отметив, что сейчас ведется расчет вреда, нанесенного реке.

В ночь на 19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб на реке Сейба в Красноярском крае. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели. Погибли 17 работников прииска, десятки получили травмы и увечья. Трое золотодобытчиков числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших большие человеческие жертвы. Как писал “Ъ”, силовики задержали директора артели Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александровка и начальника участка Андрея Еганова. Вину признал только начальник участка Андрей Еганов.

О том, почему после трагедии просят прекратить выдачу лицензий на добычу золота, читайте в материале “Ъ” «Золотодобычу выводят на чистую воду»

Илья Галагуз


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