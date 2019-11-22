«Сисим» требуют лишить лицензии после прорыва дамб под Красноярском

Росприроднадзор потребовал от Федерального агентства по недропользованию досрочно лишить золотодобывающую артель «Сисим» права пользования участком недр после прорыве каскада дамб в Красноярском крае. Как сообщили в ведомстве, основанием для обращения в Роснедра стала проверка, выявившая нарушения со стороны компании.

По материалам проверки, проведенной Енисейским управлением Росприроднадзора, ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото») занималось разработкой месторождения россыпного золота на реке Сисим с нарушением проектных решений. В Росприроднадзоре полагают, что это стало «возможной причиной аварийного разрушения дамб каскада технологических отстойников», а затем привело «к затоплению вахтового поселка и загрязнению водного объекта». «Юридическое лицо по фактам выявленных нарушений условий пользования недрами будет привлечено к административной ответственности»,— добавили в Росприроднадзоре, отметив, что сейчас ведется расчет вреда, нанесенного реке.

В ночь на 19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб на реке Сейба в Красноярском крае. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели. Погибли 17 работников прииска, десятки получили травмы и увечья. Трое золотодобытчиков числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших большие человеческие жертвы. Как писал “Ъ”, силовики задержали директора артели Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александровка и начальника участка Андрея Еганова. Вину признал только начальник участка Андрей Еганов.

О том, почему после трагедии просят прекратить выдачу лицензий на добычу золота, читайте в материале “Ъ” «Золотодобычу выводят на чистую воду»

Илья Галагуз