РБК: Минэкономики хочет увеличить долю рубля во внешней торговле до 30%

К 2024 году доля рублевых расчетов во внешнеторговом обороте должна вырасти с 20,3% до 30%, говорится в предложенном Минэкономики проекте внешнеторговых ключевых показателей эффективности KPI. Документ планируется вынести на рассмотрение правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в декабре, сообщает РБК. Раньше KPI по доле рублевых расчетов ведомство не приводило.

За шесть месяцев 2019 года доля рубля в расчетах за товары и услуги по внешнеторговым договорам достигла 21,2%, уточняет РБК со ссылкой на данные российского Центробанка. Минэкономики рассчитывает, что за четыре года рубль сравняется с долларом и евро по объему в российской внешней торговле или даже опередит одну из валют. Объем рубля во внешней торговле РФ к 2024 году должен составить как минимум $300 млрд, следует из разработанного ведомством KPI.

Минэкономики также планирует, что доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) за четыре года вырастет с 76,6% до 90%. Кроме того, к середине 2020-го министерство планирует внести в правительство проекты программ по развитию экономического сотрудничества с Китаем, Индией, Вьетнамом, арабскими странами, Турцией, Японией, Южной Кореей, Индонезией, Саудовской Аравией, Бразилией и Евросоюзом.

В пресс-службе Минэкономики отказались комментировать предполагаемый проект KPI.

Напомним, в июне РФ договорилась развивать практику расчетов в национальных валютах с Китаем. В октябре Россия подписала соглашение о расчетах в нацвалютах с Турцией. Документ предполагает постепенный переход на использование рублей и лир во взаимной торговле, что должно снизить валютные риски контрагентов двух государств.

Подробности — в публикации “Ъ” «Длинный рубль потянуло к звонкой лире».