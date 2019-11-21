Суд оставил права на товарный знак КВН за Масляковым

Суд по интеллектуальным правам сохранил товарный знак КВН за компанией «АМиК» ведущего телепрограммы Александра Маслякова. Иск с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав за объединением в июле подало ООО «Группа 7».

«Отказать в удовлетворении иска компании "Группа 7" к Роспатенту об оспаривании правовой охраны общеизвестного на территории РФ товарного знака КВН»,— сказал судья (цитата по ТАСС).

Напомним, истцы настаивали, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».