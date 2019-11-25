Исчезающий Север

№ 41 Что осталось от Воркуты?

Фото: Сергей Паршуков, Коммерсантъ

Фоторепортаж о первом городе РФ по скорости сокращения населения не оставил равнодушными ни его жителей, ни других северян.

Перспектив нет

Воркута сама по себе — небольшой городишко. Но Воркутой принято считать также все шахтерские поселки, которые находятся вокруг Воркуты, а их немало. Беда в том только, что запасы угля в районе Воркуты заканчиваются, шахты, а вместе с ними и поселки, закрываются, потому что работы нет. Поэтому люди и покидают этот край. Насколько хорошо работает программа по переселению, я не знаю, потому что я там не живу. Просто приходилось там бывать в командировках. А жить там тяжело, климат ужасный.

Степан Разов

Издалека любимее

Воркута мне родная. Родился на Комсомольском (поселок городского типа, входит в состав городского округа Воркута.— «О»). Ясли, детсад, школа, горный техникум, 25 лет на шахте и — пенсия. Вот уже 12 лет, как переехал на юга. Что осталось? Одни положительные воспоминания: это хорошая школа для настоящих людей, не нытиков.

Северянин Бондарев

Это диагноз Северу

Что такое Север, я знаю, так как живу в Сургуте. Что делать с Воркутой? Закрыть и население переселить в более комфортный климат. Если экономически их труд нерентабельный, то зачем он нужен? В северных городах вся нагрузка ложится на государство. В Нижневартовске восемь лет назад жило около 300 тысяч человек, сейчас менее 250 тысяч, уровень зарплат упал, и народ валит. Сургут пока держится, но это ненадолго. У государства банально нет денег поддерживать уровень жизни в городах, которые давно себя не кормят. Другого выхода, кроме переселения, нет.

Анатолий Козаченко

Тупиковая модель

Почему рухнул СССР? В том числе и потому, что в нем были «Воркуты» («Норильски», «Салехарды», «Инты»). Города, строительство которых было на порядок дороже, чем на нормальной земле, и которые затем десятилетиями высасывали из страны деньги на свою жизнь. Они и тогда, и сегодня убыточны — убыточны по своей сути, потому что вместо вахтовых поселков делали дорогущие города. Фактически каждый построенный дом в Воркуте — это десять не построенных домов в Центральной России. И теперь эти воркутинские дома никому не нужны.

Alex Frolov

А вы ищите красоту

Столько в Воркуте красивых мест! Понятно, что если сильно захотеть, любой город помойкой показать можно… Конечно, многое из рассказа — правда, но настоящий воркутинец показал бы свой город, пусть с проблемами, но самым красивым.

Quilted

Правда переезда

Мебель там оставляют, потому что доблестная РЖД трехтонные контейнеры отменила. Туда бы все влезло, а «двадцатку» (20-тонный контейнер.— «О») заказывать — столько и нет в квартире. А по ценам выходит, что дешевле купить новую будет. Мы, уезжая, все тоже раздали, даже холодильник.

ibikus67

А какая рыба!

Воркута до сих пор снится: тундра, морошка, грибы, а какая рыба! Во рту тает, белая, жирная, вкусная, лучше всякой семги, как по мне. Сильно скучаю. Хотя уже прошло более 25 лет, как уехал в Тулу. Ну что поделаешь, такова судьба многих городов, и не только Севера...

Иван Дудка

Ностальгия не к месту

Мама родилась в Воркуте, прожила там в поселке до 8-го класса. Переехали на юг. Мечтала съездить туда хоть раз. И я однажды два года назад организовал туда поездку. Поехали: я, мама и старший брат. Лучше бы я этого не делал! Поселка по факту нет. Дом частный, где она жила, стоит, но в полном запустении, от школы только фундамент и две стены, кладбище, где ее бабушка похоронена, в полном запустении. Мама очень переживала потом: в ее воспоминаниях это был очень развитый поселок с детскими садами, школой и т.д.

Миша Захаров

Давайте посчитаем!

В 1980-х годах зарплаты у шахтеров «на материке» не опускались ниже 500–600 рублей, в Воркуте, учитывая «северные» и коэффициенты, заработки в 1000 рублей чем-то удивительным не были. И это не считая 13-й зарплаты и прочих прогрессивок. Напомню, что кооперативная «двушка» в городе масштаба Санкт-Петербурга, скажем, в ту пору стоила порядка 10–12 тысяч рублей. То есть годового заработка шахтера тогда спокойно хватало купить квартиру «на материке». И какую помощь сейчас им нужно оказывать по переселению, мне, например, совершенно непонятно. Другое дело — непроизводственный персонал, типа учителей, врачей, у них таких зарплат не было (хотя, извините, на северах и они не по 140 рублей, как в средней полосе, получали), им, может, и нужно помогать. А покупать квартиры людям, которые в пересчете на сегодняшнюю стоимость по полмиллиона в месяц доход имели на одного, ну извините...

AndreichXC

Хозяйки дорог

№ 40 «Огонек» познакомился со счастливыми дальнобойщицами

Фото: Марианна Молокова, Коммерсантъ

Вынужденный выбор

А ведь это не их вина, что они на такой работе работают и соответственно выглядят! Жаль, что у нас женщины вынуждены не сидеть дома с детьми, а фуры водить…

Александр К.

Особые условия

Я с одной такой долго по рации общался — от Челнов до Казани. В рейс с ней в пару всегда вторая машина идет. С колесом что или еще что-нибудь — важно, чтобы напарник помог, женщине тяжело это сделать. Ну и в плане безопасности тоже, конечно...

Артур П.

Прочь стереотипы

Нормальные женщины, да еще на такой работе. Пора уже отойти от стереотипа — мол, женщина за рулем... У нас вот с женой договор был: сдашь на права с первого раза, машину тут же куплю. И ведь сдала, и ездит лучше, чем большинство мужиков!

Сергей О.

Из любви к крайностям

Лично знаю женщину, которая возит металлоконструкции за полярный круг. Там мобильной связи нет. А если машина провалится под лед?! Но она любит свою работу. И на другую не променяет. Сама мне так и сказала.

Владимир Бухтояров

Жизнь богаче

А что, раньше женщинам нельзя было работать, например, автослесарем?! Я в 2002 году в автосервисе работал, так у нас две девчонки были автослесарями. И, кстати, не хуже мужиков, а некоторые им и в подметки не годились!

Андрей Степанов

Границы возможного

Не женское это дело. Когда видишь, зимой в мороз на трассе мужик под фурой ковыряется с паяльной лампой в руках или монтировкой, всегда сочувствуешь. Да и какой муж отпустит свою жену на такую работу? Другое дело, если женщина свободная и после сорока, то это уже ее дело…

Kvmp20

Письма читала Мария Портнягина