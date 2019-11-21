«Икона» часового искусства

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, как распределились номинации в разных категориях швейцарской премии, в частности, о главной «иконе» — Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin.

7 ноября в Женеве вручили «Стрелку» — Grand Prix d’Horlogerie de Geneve. Призом в виде золотой руки награждают лучшие часы и их создателей с 2001 года. В нынешнем ее вручали в 14 категориях — это больше, чем в 2018-м. Вернули номинации «Календари и астрономия» и «Часовое открытие», в последней решили выбирать лучший из молодых брендов. И добавили две новые категории — «Дайверские» и Iconic, что с английского можно перевести как «Знаковые».

Лучшим «дайвером» назвали Seiko Prospex LX, «иконой» — Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin. Этот год вообще стал триумфальным для Audemars Piguet. Генеральный директор компании Франсуа Бенамьяс унес аж три «золотые руки». Еще одну бренд получил в категории «Мужские часы с усложнениями» за Code 11.59 Minute Repeater Supersonnerie. Главными часами года были названы Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultrathin — самый тонкий автоматический вечный календарь в мире с механизмом высотой всего 2,89 мм и корпусом в 6,3 мм.

Праздновал двойную победу и Кари Воутилайнен: часы Starry Night Vine были признаны лучшими в категории «Художественные ремесла», а 28ti — в категории «Мужские часы». Вообще, с выбором жюри почти не поспоришь. Обновленные J12 от Chanel — женские часы года, лучшие женские с усложнениями — Legacy Machine FlyingT от MB&F. Выбор лучших ювелирных часов, на мой вкус, странный — Serpenti Misteriosi Romani от Bulgari. Если смотреть только часы этой марки, то можно найти ювелирные варианты куда интереснее. Но, видимо, жюри впечатлила цена в €2 млн и статус самых дорогих часов в истории итальянского бренда. Другая победа Bulgari в категории хронографов с моделью Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic выглядит куда более заслуженной.