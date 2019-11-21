Новый детский сад на Комендантском проспекте откроется в декабре

В декабре этого года в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте в Приморском районе Петербурга откроется новый детский сад на 220 воспитанников. В настоящий момент на объекте общей площадью 4,5 тыс. кв. м идут последние приготовления к открытию. На территории дошкольного образовательного учреждения обустроены игровые площадки и спортивные зоны с безопасным покрытием, сообщили в администрации Приморского района.

Детский сад в ЖК «Чистое небо» станет четвертым по счету в микрорайоне. Он является одним из 11 объектов социальной инфраструктуры, которые город выкупает у инвесторов в Приморском районе в 2019 году за счет средств федерального бюджета.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном до конца этого года пообещали ввести в эксплуатацию 44 детских сада. При этом с января город выкупил у застройщиков 42 соцобъекта.