В Ейске ввели в эксплуатацию долгострой «Железобетона»

В Ейске городская администрация ввела в эксплуатацию 120-квартирный жилой дом на углу улиц Коммунистической и Свободы. Объект начало возводить в 2006 году ООО «Железобетон» и должно было сдать в 2010-м, однако сроки сдачи дома неоднократно переносились, а в 2014 году застройщик был признан банкротом.

Как сообщил в соцсетях первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, с 2016 года администрация Ейска отчитывалась перед краевыми властями по данному объекту в еженедельном режиме. На позапрошлой неделе краевой департамент строительного надзора выдал заключение на объект.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 1 ноября в столице Кубани ввели в строй проблемный жилой комплекс «Новая Энка» по улице Покрышкина, 2/3 (район ТРЦ «Красная Площадь»). В конце августа был введен знаковый догострой «Краснодар» возле Покровских озер.

Дмитрий Михеенко