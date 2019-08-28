Проблемный ЖК «Краснодар» ввели в строй в столице Кубани

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Сегодня, 28 августа, в кубанской столице введен в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Краснодар». Как сообщил в соцсетях первый вице-премьер Краснодарского края Андрей Алексеенко, 23-этажный дом, включающий 456 квартир, должны были сдать в середине 2017 года, однако затем сроки несколько раз переносились.

По ЖК заключен 321 договор долевого участия. Его застройщиком является ООО «Стройка», у которого в процессе реализации проекта возникли проблемы с финансированием и подключением к коммуникациям. Недвижимость, между тем, в «Краснодаре» продавала зарегистрированная в Адыгее ГК AXIS. По информации с официального сайта группы компаний, ЖК «Краснодар» является объектом бизнес-класса, там предусмотрены уникальная многоуровневая автоматическая парковка, авторский архитектурный дизайн, закрытая территория, детская площадка.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, еще одним крупным долгостроем в кубанской столице, который позиционировала ГК AXIS, является ЖК Skala на улице Северной. Сроки по сдаче дома в эксплуатацию с усеченной высотностью перенесены на 2021 год.

Дмитрий Михеенко